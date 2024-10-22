بتوقع تامر محسن.. آسر ياسين يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ النجم آسر ياسين تحضيرات مسلسله الجديد الذي سيشارك به في الماراثون الرمضاني 2025، والمكون من 15 حلقة، للمخرج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر، كما بدأ مخرج العمل التحضيرات المبدئية للمسلسل، والمقرر أن ينطلق التصوير أواخر الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء كل التفاصيل الخاصة بالعمل.

فيلم "إن غاب القط"

ويصور آسر ياسين حالياََ فيلم "إن غاب القط" مع المخرجة سارة نوح، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الفترة المقبلة، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو بطولة كل من أسماء جلال وعدد كبير من الفنانين.

تامر حسين يتعاون مع أسماء جلال في “فقرة الساحر”

ومن جانبه، يصور المخرج تامر محسن حاليًا مسلسل مكون من 8 حلقات بعنوان فقرة الساحر، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة الفنانين طه دسوقى وأسماء جلال وعلى قاسم، والعمل من تأليف إياد صالح.