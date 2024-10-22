حصيلة الشهداء تتزايد.. مأساة سكان غزة تحت القصف المتواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - لا تزال تواجه غزة مأساة إنسانية، نتيجة تزايد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال مواصلة استهداف المدنيين من سكان القطاع، عبر القصف المتواتر للمنشآت المدنية، سواء المربعات السكنية، أو مخيمات الإيواء والنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 42,718 شهيداً و100,282 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي. يأتي ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 382 على قطاع غزة، وقالت إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيد و 487 اصابة خلال (الـ 48 ساعة الماضية). وأشارت الصحة بغزة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. وتواجه المستشفيات والمدارس، وحتى دور العبادة استهدافات متكررة، في الوقت الذي يمنع فيه وصول المساعدات الإنسانية لهم، ليصبح أهل القطاع أمام إما الموت أو الرحيل. وتواجه المستشفيات والمدارس، وحتى دور العبادة استهدافات متكررة، في الوقت الذي يمنع فيه وصول المساعدات الإنسانية لهم، ليصبح أهل القطاع أمام إما الموت أو الرحيل.

وفي مدينة رفح، استشهد فلسطينيين وأصيب آخرين في تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جمعية السلامة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، بينما سقط ثلاثة شهداء وعدة جرحى إثر قصف استهدف مركز إيواء في مدينة بيت حانون شمال القطاع، في حين واصلت القوات الإسرائيلية الحصار على جباليا، حيث شنت قصفا بالمدفعية، أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني، فقد ارتقى أكثر من 600 شهيد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في السادس من أكتوبر الجاري، بينما ما زال العشرات تحت الأنقاض وعلى الطرقات، بينما أحرقت ‏قوات الاحتلال مدرسة جديدة في جباليا، ليصل عدد المدارس التي أضرم الجيش الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس.

ومن جانبها، حذر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من احتمال أن تؤدي هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي تفرضها والتهجير القسري الذي تمارسه شمالي قطاع غزة، إلى "إنهاء الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة".

وأوضح المكتب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الاثنين- أن الهجمات التي تشنها إسرائيل في شمال غزة، مروعة.

وأضاف أن الحياة أصبحت "مستحيلة" بالنسبة للمدنيين المحاصرين في شمال غزة، وأن الكثير من السكان على حافة المجاعة بسبب النزوح القسري المتكرر، والقيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى إمدادات المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل قصف المنطقة ومهاجمتها بوحشية، لا سيما مخيم جباليا للاجئين وما حوله.

وأكد البيان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريد العديد من المواطنين من ممتلكاتهم قبل حلول فصل الشتاء وتدمير المنازل والمدارس التي تُستخدم كملاجئ.