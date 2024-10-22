انت الأن تتابع خبر إصابة ريتا حرب خلال تصوير الحلقة الأخيرة من قسمة ونصيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية ريتا حرب، مقدمة برنامج "قسمة ونصيب"، لإصابة خلال تصوير الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني للبرنامج في تركيا.



ووفقًا للتفاصيل، تعثرت ريتا أثناء خروجها من موقع التصوير في الفيلا، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجروح في ركبتها ويدها. وقد تدخل الطاقم الطبي المرافق على الفور لتقديم الإسعافات اللازمة.



تعد ريتا حرب واحدة من أبرز نجمات تقديم البرامج في العالم العربي، ويأتي هذا الحادث ليختتم تصوير الموسم الجديد من البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة .