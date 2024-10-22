نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل وتر حساس والعرض 27 أكتوبر على قناة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الخاصة بقناة ON علي موقع إنستجرام، صور جديدة من كواليس مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، استعدادًا لعرضه يوم 27 أكتوبر على القناة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، وأحمد غزي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

ومن المقرر عرض مسلسل وتر حساس على قناة on، يوم 27 أكتوبر، وكذلك عبر منصة يانغو بلاي في نفس الموعد، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

قصة مسلسل وتر حساس

ويدور في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، وتلعب صبا مبارك خلاله شخصية دكتورة، بينما تقدم إنجي المقدم دور محامية، وتجسد هيدي كرم دور إدارية، ويلعب محمد علاء دور زوج إنجي المقدم، فيما يجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ضمن الأحداث، ويظهر أحمد جمال سعيد يظهر بدور شقيقها، وتقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

أحدث أعمال صبا مبارك

ومن ناحية اخري، تشارك صبا مبارك فى مسلسل جديد يحمل عنوان الوهم، مكون من 30 حلقة، وكانت تدور أحداثه فى إطار تشويقى نفسى، وتظهر صبا من خلال الأحداث بشخصية كاتبة روايات رُعب، والعمل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج وائل فرج.

كما عرض لـ صبا فيلم السرب، من بطولة أحمد السقا، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.خدمات بث الأفلام على الإنترنت، والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، ويظهر خلاله أحمد السقا بشخصية علي المصري، وهي شخصية حقيقية.

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل بين السطور ويشاركها البطولة: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.