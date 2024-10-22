انت الأن تتابع خبر حماس تطالب بتحرك دولي ضد التهجير القسري في شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت حركة "حماس" في بيان لها المنظومة الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.



وأشارت الحركة إلى أن "لليوم الـ382، لا يزال الاحتلال الصهيونازي يمعن في تصعيد كل أشكال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة"، محملة إسرائيل مسؤولية التصعيد المستمر والحصار المطبق على منطقة شمال القطاع، خصوصاً في جباليا وبيت لاهيا. واعتبرت الحركة أن هذا التصعيد قد أسفر عن "أبشع جرائم الحرب" ضد المدنيين العزل.



في سياق متصل، أكدت "حماس" أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتضمن إعدامات ميدانية واعتقالات وإخلاء قسري، وتدمير المنازل، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية. كما أوضحت أن "الاحتلال الصهيوني يرفض على مدار ثمانية عشر يوماً كل الطلبات والمناشدات الأممية الداعية إلى إدخال الوقود للمستشفيات والغذاء والدواء".



وأفادت الحركة بأن الممرات المزعومة الآمنة التي أعلن عنها الاحتلال قد تحولت إلى "مصيدة" للاستهداف، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير.



كما ذكرت الحركة أن آخر المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي تمثلت في استهداف مركز إيواء تابع للأونروا في مخيم جباليا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 12 شخصاً.



وأكدت "حماس" على أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن السكوت على هذه الجرائم يعد "وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي .