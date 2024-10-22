انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة:رائحة الموت في كل مكان بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن رائحة الموت في كل مكان في شمال غزة بسبب ثلاثة أسابيع من القصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية على المنطقة.

وأوضح لازاريني في بيان نشرته الأمم المتحدة أن "رائحة الموت في كل مكان حيث تُترك الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض" مضيفا "أن مهمات انتشال الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية مرفوضة" من قبل قوات الاحتلال.

وقال "في شمال غزة، ينتظر الناس الموت، ويشعرون بأنهم مهجورون، ويائسون، ووحيدون: إنهم يعيشون من ساعة إلى أخرى، ويخافون الموت في كل ثانية".

وتابع يقول لقد "أفاد موظفونا بأنهم لا يستطيعون العثور على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية"، مشيرا الى انه و"طوال فترة الحرب في العام الماضي، بقي بعض موظفي الأونروا في الشمال وقاموا بما هو مستحيل من أجل تقديم المساعدات للنازحين، ولقد أبقينا بعض ملاجئنا مفتوحة على الرغم من القصف العنيف والهجمات على مبانينا".