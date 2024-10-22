انت الأن تتابع خبر مبادرة تركية لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، خلال محادثة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، عن مبادرته في الأمم المتحدة بشأن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.



وأكد أردوغان أن إسرائيل قد وسعت "دائرة النار" في الشرق الأوسط، متجاهلة التحذيرات الدولية، مشدداً على أهمية دعم إيطاليا لمبادرة تركيا. وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد أن التعاون الدولي ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي، وأن دعم روما لمبادرة تركيا في الأمم المتحدة سيعزز الجهود الرامية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.



وفي سياق متصل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة وقف شحنات الأسلحة المستخدمة في الحرب في غزة، وذلك في إطار جهود أكبر لإيجاد حل سياسي. من جهته، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً إن فرض القيود على إسرائيل لن يخدم سوى إيران وحلفائها.



تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" قد اندلع قبل عام، عندما بدأ الحزب بإطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعماً لغزة، تزامناً مع عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في السابع من أكتوبر 2023. وقد تصاعدت حدة الصراع في الأسابيع الأخيرة، مع قيام إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، بالإضافة إلى اغتيال عدد من قادة "حزب الله"، وإرسال قوات برية إلى المناطق الجنوبية، فيما رد الحزب بإطلاق صواريخ على أهداف أعمق داخل إسرائيل .