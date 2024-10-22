انت الأن تتابع خبر الحوثيون:استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة أنصار الله الحوثيون في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية اسرائيلية شرق منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".



وأشارت في بيانها،

إلى أن "الصاروخ قد نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".



وجاء نص البيان كالتالي: