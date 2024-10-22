نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن إصابة ووكر قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم كايل ووكر إلى قائمة المصابين في مانشستر سيتي بعد عودته من المشاركة مع منتخب إنجلترا، حيث يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن مواجهة سبارتا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

جوارديولا يتحدث عن إصابة ووكر قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

قال جوارديولا "لن أغضب أبدا مثل تلك اللحظة، لقد شعرت بخيبة أمل".

وأشار المدرب الإسباني "لم يعجبني الأمر على الإطلاق، لقد أصيب اللاعبان في مباراة ودية مع المنتخب بينما كنا نخوض مباريات مهمة في الدوري، ونستعد لدور الثمانية في دوري الأبطال".

ولعب المنتخب الإنجليزي مباراتين في دوري أمم أوروبا لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في أكتوبر الجاري، حيث جلس ووكر بديلا في الخسارة أمام اليونان بنتيجة 2/1 بينما خاض مباراة فنلندا بالكامل التي انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 1/3 في 13 أكتوبر الماضي.

وأضاف جوارديولا "عندما كنت لاعبا، كان مدربو المنتخبات يتواصلون مع مدربي الأندية، ولكن في الوقت الحالي لا أحد يهتم بحالة اللاعبين".

وتابع "لا يوجد لاعب أو مدرب يريد الإصابة، وأشجع اللاعبين دائما على الانضمام للمنتخبات، وأكون سعيدا بذلك، ولكن من غير المقبول أن يصاب اللاعب في مباراة ودية".

وتضم قائمة المصابين في مانشستر سيتي كلا من رودري وأوسكار بوب وكيفن دي بروين.