نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيقاف حارس الأهلي السابق وتغريمه بسبب التوقيع لناديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، قرارها بشأن الشكوى المقدمة من نادي غزل المحلة ضد اللاعب محمود الزنفلي.

حيث قررت اللجنة إيقاف الزنفلي لمدة 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه، وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي تضمنت توقيع اللاعب لناديين في نفس الوقت.

وكان الزنفلي قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقة عن الأزمة، موضحًا: "وقعت عقدًا لمدة 3 سنوات مع نادي حرس الحدود، والاتفاق كان أن الاستغناء سيصدر من نادي الداخلية إلى الحرس".

وأشار إلى أنه قرر عدم اللعب لغزل المحلة بسبب عدم التوصل لاتفاق حول بعض التفاصيل، مؤكدًا أن استغناءه لم يُرسل إلى غزل المحلة، ما يمنحه الحق في الانتقال لأي نادٍ آخر.

من جهتها، نشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة فيديو يُظهر اللاعب ممسكًا بعقوده مع الفريق تحت عنوان "المياه الهادرة تروّضها السدود، محمود الزنفلي محلاوي".