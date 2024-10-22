نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة جريئه.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أصفر في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في إسبانيا خاصة خلال جولتها بشوارع برشلونة.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد في الصور مرتدية فستانا أصفر اللون قصير بفتحة عن البطن Cutout، ويصل سعره إلى 6 آلاف جنيه مصري.

أحدث أعمال هنا الزاهد

من ناحية أخرى، بدأت هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب، كما تنتظر عرض فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا وميكا، وعدد من النجوم.

وتخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "الزواج سُم قاتل"، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، وايضا تشارك في فيلم "الشاطر" مع امير كرارة، والفيلم من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدى.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، دارات أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.