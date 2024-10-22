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أحمد جودة - القاهرة - أكد ماتياس يايسله، مدرب فريق أهلي جدة السعودي أنه يريد الذهاب بعيدًا في المنافسة، بعدما حقق فريقه الفوز الثالث على التوالي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

مدرب أهلي جدة: نريد الذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة

وحقق الأهلي فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه الريان القطري، مساء أمس الاثنين، على ستاد (أحمد بن علي)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في المسابقة القارية.

وسجل فابريل فيجا وفراس البريكان هدفي الأهلي في الدقيقتين 16 و38 على الترتيب، في حين أحرز لاعب الأهلي فهد الحمد هدف الريان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

وحافظ الهلال السعودي على صدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه مواطنه أهلي جدة، المتساوي معه في نفس الرصيد، مقابل 7 نقاط للسد القطري، و4 نقاط من مباراتين للنصر السعودي، و3 من مباراتين لكل من الاستقلال الإيراني والغرافة القطري والوصل الإماراتي، ونقطتين لباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي، ونقطة لبيرسيبوليس الإيراني والعين الإماراتي، في حين بقي رصيد الريان خاليًا من النقاط.

وقال يايسله عقب اللقاء "حققنا فوزًا صعبًا أمام فريق قوي، وكما توقعنا لم تكن المباراة سهلة لأننا كنا نعرف أن الريان سيقاتل على حظوظه للتأهل للدور المقبل من البطولة".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "أشكر اللاعبين على الجهد الذي قدموه في هذه المباراة، ونحن نتطلع في المستقبل للاستفادة من هذه المباريات بهدف التطور أكثر والتقدم إلى الأمام في هذه البطولة المهمة التي نسعى فيها للذهاب بعيدًا".

وأردف المدرب الألماني بالقول "هذا الفوز كان مهمًا بالنسبة لنا، ومن خلاله استطعنا الاقتراب من حسم التأهل إلى دور الـ16، وهذا ما نسعى إليه، خصوصًا وان نتائجنا في البطولة القارية حتى الآن جيدة للغاية".