نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا بد من الاعتذار ولدينا أزمة حقيقية.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد، علي أزمة احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات، على خلفية اشتباكات مع بعض رجال الأمن عقب مباراة الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي تستضيفه الإمارات.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"،": الاعتذار واجب لأخواتنا الإماراتيين شعب وحكومة ومنظمين ومسؤولين، ويجب نقول لهم إن عندنا مشاكل فيما يخص التنظيم وهذه ليست المرة الأولي".

وتابع:" ذهبنا قبل ذلك وعملنا مشاكل، عندما وقف رمضان صبحي علي الكرة، ومن ضرب ونحن لدينا مشكلة حقيقية، ويجب حلها في الدوري من البداية، لكي نقدم صورة حقيقية لأخلاقنا ومستوانا في الخارج".

وأختتم مدير الكرة بنادي زد:" أنا بقول اعتذار لأن في النهاية الموقف حدث، والجانب الآخر يطبق القانون بحذافيره، ويجب أن يكون هناك اعتذار لأننا في بلدنا الثاني، ونعامل علي أحسن ما يكون هناك".

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، عقب انتهائها اندلاع أزمة بين مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا، ثنائي الفريق الأبيض، مع أحد منظمي المباراة.

الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره فريق الزمالك، عقب تأهل الفريقان إلي نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما تخطى فريق الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا، وتخطي فريق الزمالك عقبة بيراميدز، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف ملعب استاد بن زايد بالامارات، الخميس المقبل، المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

تأهل النادي الأهلي إلي المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري، علي ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما تأهل فريق الزمالك إلي نهائي بطولة السوبر المصري، بعد الفوز علي بيراميدز بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما، علي ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.