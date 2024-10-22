نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات.. "القومي للأجور" يكشف عن التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، بعد رفع أسعار البنزين والسولار، وما سيتبعه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي تصريحات نائب رئيس اتحاد العمال بشأن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات بعد رفع أسعار البنزين والسولار.

وقال البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، الإثنين، إن هناك توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات

وأوضح أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون من زيادة الأسعار والخدمات، إذ تحملوا ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «وحتى إن زاد حجم عجز الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة».

وأشار إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعة: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».

تحريك أسعار المحروقات

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعة: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».

زيادة المعاشات 2024

زيادة المعاشات، يعتبر الحديث عن موضوع زيادة المعاشات أمر يهم الكثير من الناس، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويبحث الملايين من أصحاب المعاشات خلال الأيام الماضية عبر موقع البحث جوجل عن حقيقة زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه بداية من شهر نوفمبر 2024.

وعقب تداول هذه المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ازداد البحث بصورة كبيرة عن حقيقة زيادة المعاشات وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

كما أن الملايين من أصحاب المعاشات لديهم اهتمام كبير بصفة مستمرة في البحث عن أي معلومة تدل علي زيادة المعاشات الفترة المقبلة، وفي السياق نفسه حتي الآن لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المعاشات بأي قيمة خلال الفترة المقبلة.

موعد صرف مرتبات الموظفين

وزارة المالية أعلنت عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالحكومة ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وفق الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وزارة المالية أعلنت أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر سيكون يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام تنتهي يوم الأربعاء 30 أكتوبر، في حين ستُصرف المتأخرات في أيام 7 و8 و9 و10 من أكتوبر.