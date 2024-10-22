نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤوف نور يعلن ترشحه على منصب رئيس اتحاد السباحة وألعاب الماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رؤوف نور عن قراره بالترشح على رئاسة الاتحاد المصري للسباحة وألعاب الماء، خلال الانتخابات الحالية، والمقرر انعقادها يوم ١٥ نوفمبر المقبل.

وقرر رؤوف نور الترشح على منصب رئاسة اتحاد السباحة، من أجل تطوير منظومة السباحة المصرية بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر الرياضية على المستوى القاري والعالمي، وهو ما تستحقه السباحة المصرية.

ويسعى نور لإعادة قوة مصر في السباحة بالشكل الأمثل، عن طريق تطوير المنظومة المحلية للعبة والاستفادة بالشكل الأمثل من الخبرات المصرية الكبيرة والتي تستطيع اعادة إنجازات السباحيين المصريين، على المستوى العالمي والأولمبي، حيث إن مصر تمتلك كوادر وطنية قادرة على ذلك.

ويتمتع رؤوف نور بعلاقات طيبة ومتميزة تربطة بمعظم الهيئات الرياضية المصرية، كما يتطلع لاستغلال علاقته الدولية الكبيرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية في السباحة، من أجل الاستفادة منها بالشكل الأمثل الذي يخدم الرياضة المصرية بشكل عام والسباحة المصرية بشكل خاص.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب، والمقرر له يوم 15 نوفمبر المقبل.