انت الأن تتابع خبر شيرين تحقق رقما قياسيا وتتصدر قائمة النجوم العرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت الفنانة المصرية شيرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجا .



وكشف الحساب الرسمي لـ"موسوعة غينيس" تصدر شيرين قائمة Billboard لـ "أفضل 100 فنان عربي" الأكثر إقبالا لمدة 11 أسبوعا متتاليا، بدءا من 16 مارس 2024، وهذا من خلال العديد من الأغاني ومنها: "كلام عينه"، "الوتر الحسّاس"، "صبري قليل" وغيرها الكثير التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور.



ويذكر أن "ألبوم نساي"، الذي طرحته شيرين عبد الوهاب عام 2018 قد حقق نجاحا باهرا، إذ احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال هذا الألبوم متألقا ومطلوبا للجمهور حتى يومنا هذا.



وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرا أكثر من أغنية استطاعت أن تتصدر من خلالها الترند رغم تدخل شركة "روتانا" وحذف هذه الأغاني من مختلف منصات السوشيال ميديا منها أغاني: "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، و "بتمنى أنساك" و "عسل حياتي"، وغيرها من الأغاني التي حازت إعجاب الجمهور بشكل واسع.



وتستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل جديد في دبي في 13 ديسمبر، وذلك بعد غيابها منذ فترة بسبب أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" .