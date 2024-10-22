انت الأن تتابع خبر إلهام الفضالة تنشر لحظة رومانسية مع زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها على "إنستغرام" صورة عفوية تجمعها بزوجها، حيث ظهر واقفًا خلفها كأنه يحميها، وعلّقت على الصورة: "إنتَ السند والعزوة والروح والرية... صورة من كواليس مسلسل "خواتي غناتي"".



حظيت الصورة بتفاعل واسع من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة العاطفية التي تجمع الفنانة بزوجها، متمنين لهما دوام السعادة والتوفيق في حياتهما الزوجية والعملية.



يُذكر أن إلهام الفضالة تؤدي دور "غيداء" في مسلسل "خواتي غناتي"، الذي يضم نخبة من نجوم الخليج .