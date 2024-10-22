دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية للمرة الثانية على التوالي

القاهرة - محمد ابراهيم -

للمرة الثانية على التوالي، تألقت الفنانة دينا الشربيني بفوزها بجائزة "أفضل ممثلة في الكوميديا" عن دورها في مسلسل "كامل العدد".

هذا المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي وقبله، حقق نجاحات هائلة وردود فعل إيجابية من الجمهور، مما جعل دينا تحصد هذا التقدير الكبير.

أول تعليق من دينا الشربيني على فوزها بالجائزة

في أول تعليق لها بعد الفوز، عبرت دينا الشربيني عن سعادتها العارمة بالجائزة من خلال منشور لها على حسابها في "إنستجرام".

كتبت فيه: "مبسوطة جدًا بفوزي بجائزة 'أفضل ممثلة في الكوميديا' للسنة الثانية على التوالي، وممتنة جدًا لكل من عمل على مشروع 'كامل العدد'".

وأضافت شكرها الخاص للجمهور الذي منحها الثقة وصوت لها، وكذلك لفريق العمل الذي ساهم في نجاح المسلسل.

دينا الشربيني

نشاط فني مستمر لدينا الشربيني

في ظل النجاحات المتتالية، تستعد دينا الشربيني لتصوير فيلم جديد بعنوان "درويش" بجانب الفنان عمرو يوسف.

شارك عمرو متابعيه على "إنستجرام" صورًا من كواليس الفيلم الذي يعود إلى حقبة الأربعينيات، حيث ظهر بملابس الشخصية.

هذه الصور لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنانين، وأثارت الحماس حول الفيلم المنتظر.

تحضيرات لموسم جديد من "كامل العدد"

لم تتوقف طموحات دينا عند هذا الحد، فهي حاليًا في مرحلة التحضير للموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

العمل سيشهد مشاركة عدد من النجوم مثل شريف سلامة وميمي جمال، ومن المتوقع أن يواصل المسلسل تحقيق نجاحات كبيرة عند عرضه.

تستمر دينا الشربيني في تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الكوميديا والدراما، وسط إشادات من النقاد والجمهور على حد سواء، مما يجعلها واحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية الحالية.