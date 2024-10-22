صدقي صخر يدير ماستر كلاس المخرج تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يدير الفنان صدقي صخر ماستر كلاس للمخرج تامر محسن تحت عنوان توجيه الممثل خلال فاعليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك يوم 30 أكتوبر.

مسلسل رقم سري



وفي سياق آخر، يصور صدقي صخر حاليا مسلسل رقم سري مع النجمة ياسمين رئيس وعمرو وهبه، والذي يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة، ويقدم صدقي شخصية لطفي عبود المحامي.

مسلسل رقم سري من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء الـOff Season.

فيلم قصر الباشا



وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

بودكاست



وقدم صدقي صخر مؤخرا بودكاست كلام عائلي، يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية، ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.