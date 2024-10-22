مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بأي خطوات تؤدي لوقف شامل لإطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر أكدت على أهمية سرعة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر رفيع المستوى، أن مصر تتمسك بأن أي خطوات تجاه التهدئة يجب أن تؤدي إلى الوصول لوقف إطلاق نار شامل بالمنطقة.

وفي وقتٍ سابقٍ قال مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد مرارًا موقف بلاده الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.

كما دعا إلى ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.