رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها فى الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الإسماعيلية، وكذا عدد من الملفات الأخرى، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتابع بصورة دورية الجهود المبذولة فى محافظة الاسماعيلية فى عدد من الملفات والمشروعات الخدمية، ولا سيما النهوض بمنظومة النظافة، ودعم هذه المنظومة بتزويدها فى جميع مراكز المحافظة باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك حرصا شديدا على متابعة ما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وجهود المحافظات لتنفيذ القانون الجديد، لافتة إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فى هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لحث المواطنين لاستكمال البيانات فى التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، موضحة فى الوقت نفسه أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على جميع منصات التواصل الاجتماعى والانترنت التابعة للمحافظات، وتنفيذ لوحات وإعلانات فى بعض الشوارع وحملات توعية فى عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور العمل الجارى تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، من بينها ملفات التقنين والتصالح والتغيرات المكانية، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، وتشمل: مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والصحة، والتعليم، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات الأخرى، فضلا عن عرض المبادرات التى تتم حاليا بالمحافظة، والتحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، ومقترحات تطوير الخدمات الأخرى.

وخلال الاجتماع، عرض محافظ الإسماعيلية الموقف الحالى للتقنين والتصالح والتغيرات المكانبة بالمحافظة، لافتا فى هذا الصدد إلى أن عدد الطلبات المقدمة فيما يخص التقنين بلغ 15110 طلبات، بنسبة إنجاز تبلغ 64.60%، فيما بلغ عدد طلبات التصالح 11567 طلبا، فيما بلغت نسبة إنجاز المتغيرات المكانية 70%.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، نوه اللواء/ أكرم جلال إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمحافظة بمختلف القطاعات، خلال العامين الماليين 2023-2024، و2024- 2025، حيث بلغ عدد المشروعات فى العام المالى السابق 129، بينما هناك 115 مشروعا فى العام الحالى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات، وجار الانتهاء من تنفيذ المشروعات الأخرى بمعدلات جيدة.

كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن إجمالى عدد المشروعات يصل إلى 139 مشروعا، تم تنفيذ 131 مشروعا منها، وجارِ الإنتهاء من الـ 8 مشروعات المتبقية.

وفيما يتعلق بالمبادرات والأنشطة والفعاليات التى تتم على أرض المحافظة، أشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتى فى صدارة هذه المبادرات، والتى يستفيد منها 491674 مستفيدا، بإجمالى عدد ندوات تم عقدها تصل إلى 8930 ندوة، و309537 نشاطا يتم تنفيذه، وتشمل الأنشطة قوافل طبية، وطرق أبواب، بالإضافة لحملات التوعية ومحاضرات تدريبية، وورش ومسابقات، وخدمات صحية وغيرها من الأنشطة العديدة الأخرى.

كما تطرق اللواء أكرم جلال لانطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفنى بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور حسام بدراوى، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة (التعليم أولا)، مطلع الأسبوع الحالى، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإسماعيلية شهدت بداية تطبيق المبادرة مما يعود بالنفع على المحافظة، من خلال إعداد فنى متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.



وأضاف المحافظ، أن هذه المبادرة، التى تتبنى هذا النمط من التعليم، ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعى خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة؛ لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة؛ لتصبح عمالة مهنية متدربة، لافتا إلى أن هناك عددا آخر من المبادرات، التى من بينها " الإسماعيلية تستأهل"، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل.

وخلال الاجتماع أيضا، أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على حق المواطنين فى الحصول على الدعم المقرر.

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى والجهود المبذولة بمنظومة النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتصدى لمخالفات البناء، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لأعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، والقضاء على التراكمات وبؤر تجميع المخلفات أولا بأول، وتجميلها للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات بها مرة أخرى، لافتا فى الوقت نفسه للأعمال التى يتم تنفيذها لإعادة فتح وتطوير شارع مصر بحى أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من غلقه بسبب التعديات على حرم الطريق، فضلا عن إزالة الإشغالات بنادى المنتزه.

وتحدث المحافظ عن الأنشطة الثقافية التى تتم على أرض المحافظة، وتشمل مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، وكذا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إضافة إلى مهرجان المانجو، فضلا عن مهرجان الربيع.

وتناول المحافظ أوجه الأنشطة الاستثمارية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وتتضمن 4 مناطق صناعية، وتشمل الأنشطة الرئيسية بها الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، إضافة إلى الجلود والمواسير البلاستيك، وذلك من خلال 55 مشروعا برأسمال أجنبي.