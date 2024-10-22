رئيس وزراء العراق: مقتل والى داعش و8 من قيادات التنظيم فى جبال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى "والى تنظيم داعش الإرهابى فى العراق" فى عملية نوعية فى جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرقى العراق.

وأكد ئيس مجلس الوزراء العراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة.

وهنا السوداني الشعب العراقي بمقتل الإرهابي ما يسمى "والي داعش بالعراق" و8 من كبار قيادات التنظيم في العملية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى أن العملية استهدفت بؤرة للتنظيم الإرهابي في جبال حمرين .