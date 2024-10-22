وزير الخارجية الإيراني: لا نريد الحرب ولكننا مستعدون لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تريد الحرب في المنطقة، لكنها مُستعدة لأي حرب.

وأكد "عراقجي" بحسب وسائل إعلام إيرانية، أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي، لافتًا إلى أن كل دول المنطقة أبلغت إيران رفضها أي اعتداء على بلاده وعلى منشآتها النووية.

وذكر أن استمرار العدوان الهدف منه تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة، مُشيرًا إلى أن الوضع في القطاع ولبنان كارثي، ويجب وضع حد لهذا العدوان.

وأشار إلى أنه "أُجريت لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار، ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب".

وتابع: "بذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد، إلّا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها، إذا استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته، فسنرد عليه".

كما أضاف أن احتمال توسع رقعة الحرب واردة لتكون حربًا شاملة في أرجاء المنطقة.