انت الأن تتابع خبر تردد سحري.. نزل جميع قنوات النايل سات بتردد واحد الان بكل سهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتقنية حديثة يمكنك تحميل العديد من القنوات الفضائية علي جهاز التلفاز، التي تعتمد علي إدخال تردد واحد فقط عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث تعد هذه التقنية ميزة لكي توفر الوقت والجهد، تطلق علي هذه التقنية الحديثة التردد الشبكي ألا وهي تحميل عدة قنوات فضائية علي جهاز استقبال التلفاز دون عدم تغير التردد هو تغيير معدل الترميز فقط من خلال اتباع هذه الخطوات يتاح لك تنزيل الكثير من القنوات الفضائية علي شاشات التلفاز وسماعها في جميع الأوقات، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم تحميل العديد من القنوات بإتباع تردد واحد فقط علي النايل سات ابقوا معانا، سنوضح لكم جميع التفاصيل الآتية.

تردد واحد فقط يمكنك تحميل عدة قنوات فضائية عبر النايل سات

معامل التردد الأول: 11180.

مؤشر الاستقطاب: الأفقي.

مؤشر الترميز الخاص بهذه القنوات: 27500.

مؤشر التردد الثاني: 11747.

معامل التردد الثالث: 11765.

كيفية استقبال العديد من القنوات الفضائية علي النايلسات بالتردد الشبكي

التردد الشبكي واحد من أسهل الطرق السهلة التي من خلالها يتمكن الجميع من تحميل عدة قنوات فضائية عبر تردد واحد فقط من خلال القمر الصناعي النايل سات، إليكم جميع الخطوات الذي يجب اتباعها والتي تتمثل في التالي:

أولا: انقر علي قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: الخطوة التالية اضغط علي خانة التركيب اليدوي.

ثالثا: انقر علي خانة القمر الصناعي، ثم حدد النايل سات.

رابعا: يتطلب إدخال التردد الموحد الآتي: 11180، معامل الاستقطاب: الافقي، الترميز، 27500.

خامسا: اضغط علي زر التحميل.

أخيرا: انقر علي زر حفظ القناه.

بحيث تتمكن من مشاهدة كل ما تقدمه هذه القنوات.

تنزيل تردد قناة الحياة على النايل سات

وفي حالة رغبت بتنزيل قناة الحياة وحدها على جهازك الرسيفر، فيُرجى اتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-