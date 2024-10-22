مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ8 ملايين يورو لمساندة الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.

وتستهدف تلك الاتفاقية، دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة على أن الاتفاق يأتي اتساقا مع اهتمام القيادة السياسية بالأجيال القادمة تحقيقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وحرصا على حماية الطفل في مصر، من خلال التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول خدمات الوقاية والحماية الشاملة للأطفال وغيرها من الخدمات.