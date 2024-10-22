وزير الاستثمار: تحديد ضوابط إقامة الشركات بنظام المنطقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة.

وأوضح وزير الاستثمار أنها ستشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي، وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ومن جانبه، أكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع.

ولفت إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.