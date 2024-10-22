نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. فيفي عبده تساند الشعب اللبناني والفلسطيني بطريقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامنت الفنانة فيفي عبده منذ سويعات قليلة مع الشعب اللبنانى والفلسطيني بطريقتها الخاصه، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

فيفي عبده تساند الشعب اللبناني والفلسطيني بطريقتها

وقالت فيفي عبده: «أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر، فلسطين ولبنان، وماليش نفس أعمل أي حاجة، بتقطع عشان خاطر اللي بيحصل في الناس وفي البيوت وفي الأطفال، إيه اللي بيحصل دا إيه دا، يارب ابعد غضبك عنهم يارب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوهم، يارب لبنان وفلسطين واحمي مصر وكل البلاد العربية، يارب نجيهم».

أحدث أعمال فيفي عبدة

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي لتصوير مشاهدها في العتاولة 2، ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

آخر أعمال فيفي عبده

وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل «شغل في العالي» مع الفنانة شيرين رضا عام 2022، والذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.