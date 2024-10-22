نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولاء الشريف في أحدث ظهور لها من تأدية مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ولاء الشريف صورًا حديثة لها أثناء أدائها مناسك العمرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام".



منشور الفنانة ولاء الشريف

وحرصت الفنانة ولاء الشريف على التعليق على صورها في العمرة من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام، وقالت:

"الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم فيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منا عمرتنا وإغفر بها ذنوبنا".

وتابعت:

"وأجب دعائنا وتجاوز عن زلاتنا وأدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم يارب أعدنا إليه مرات عديدة وأعوام عديدة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك".

منشور الفنانة ولاء الشريف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة ولاء الشريف وهو مسلسل بعنوان "نعمة الأڤوكاتو"

والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل نعمة الاڤوكاتو

وشارك في بطولة مسلسل نعمة الأڤوكاتو كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو ريا، سلوى عثمان، سامي مغاوري، أروى جودة، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج اخراج محمد سامي.