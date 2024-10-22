صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.6% في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.5% خلال العام الجاري مقابل 2.6% في توقعات سابقة.

إقرأ أيضا.. عاجل.. صندوق النقد يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025

كما خفض الصندوق في تقرير صادر اليوم تحت “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 6% إلى 4.6%.

ورجح صندوق النقد تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 1.7% خلال العام الجاري مقابل 2.3% في تقديرات 2023، ويرتفع إلى 1.9% في 2025.

وتوقع انخفاض رصيد الحساب الجاري إلى 0.4% خلال 2024 مقارنة مع 3.2% بتقديرات العام الماضي، ليستمر في التراجع إلى -1.8% في 2025.