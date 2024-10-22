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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.6% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:18 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.5% خلال العام الجاري مقابل 2.6% في توقعات سابقة.
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كما خفض الصندوق في تقرير صادر اليوم تحت “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 6% إلى 4.6%.
ورجح صندوق النقد تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 1.7% خلال العام الجاري مقابل 2.3% في تقديرات 2023، ويرتفع إلى 1.9% في 2025.
وتوقع انخفاض رصيد الحساب الجاري إلى 0.4% خلال 2024 مقارنة مع 3.2% بتقديرات العام الماضي، ليستمر في التراجع إلى -1.8% في 2025.
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