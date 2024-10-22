أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بعد خسائر تزيد على 7% الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية، الاثنين، متعافية من خسائر بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع انحسار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.68% لتبلغ عند التسوية 74.29 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.34 دولار أو 1.94 % لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

منذ بداية العام وحتى الآن، انخفض سعر النفط الخام الأميركي بنسبة 1% تقريباً. وحتى الآن، المؤشر العالمي بنسبة 4% تقريباً.

وكان خام برنت قد انخفض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 8%.

وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوة المخاطر في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالعرض، خفضت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، بحسب ما قالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة.

وانخفض عدد المنصات بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 585.