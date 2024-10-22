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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بوصول الذهب عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه بنهاية 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - شاهندة إبراهيم _ توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بلوغ الذهب عيار 21 مستوى 4 آلاف جنيه نهاية 2024؛ في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتجاوز السعر العالمي منطقة 2800 دولار.
وأشار إمبابي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى تداول عيار الذهب 21 بين مستويات 3720 – 3740 جنيهًا أمس.
وأضاف أن سعر الذهب العالمي افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 2720 دولارًا للأوقية، مؤكدًا أن حركة الذهب تشهد قممًا تاريخية بشكل يومي لم يسبق لها مثيل.
وأكد إمبابي أن مستويات الأسعار المحلية حاليًا لا ترتبط بمعدلات العرض والطلب أو سعر صرف الدولار، بل تتأثر مباشرة بتحركات الأوقية عالميًا.
وأوضح أن الاتجاه الصاعد يسيطر على حركة سوق الذهب المحلية مدعومة بأداء الأوقية عالميًا.
وعن معدلات الطلب، ذكر إمبابي أنها “متوسطة وليست مرتفعة” في الوقت الراهن.
وتوقع ارتفاع الطلب مع حلول أول موعد لاستحقاقات شهادات الادخار في يناير المقبل، مرجحًا تحول قطاع كبير من أصحاب الشهادات إلى الاستثمار في الذهب.
على الصعيد العالمي، أشار إمبابي إلى أنه كان من المتوقع بلوغ سعر الذهب العالمي مستويات 2800 دولار نهاية 2024، لكن تسارع حدة الأحداث السياسية يدعم ترجيحات تجاوز الذهب هذه القمة.
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