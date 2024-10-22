نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك " ميدوزا -13 " باليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك " ميدوزا – 13 " والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب والسفير المصرى باليونان.

حيث بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات ( أنور السادات ) تضمن عرض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى المراحل الإبتدائية للتدريب، ثم تلى ذلك تنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية بداية من تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ، كما قامت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بتنفيذ عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلى مما أظهر مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة وإقتدار، فضلًا على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، ثم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الإقتراب لوسائط الإبرار، كما نفذت عناصر الصاعقة عملية الإقتحام الرأسى التى مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية فى أزمنة قياسية.

وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك " ميدوزا - 13 " قام الفريق / أحمد خليفة بزيارة النصب التذكارى للجندى المجهول لوضع باقة من الزهور تخليدًا لذكرى شهداء الحروب، ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أعقبها عقد لقاء مع الفريق / ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية تناول عددًا من الملفات والموضوعات فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد / نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع اليونانى وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاسها على أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك.

حضر التدريب قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.