العالم اليوم - جماعة الحوثي: استهداف قاعدة عسكرية في تل أبيب بصاروخ باليستي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - قالت جماعة الحوثي اليمينة، المتحالفة مع إيران في بيان اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب "بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وجاء في البيان الصادر عن جماعة الحوثي أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية مستهدفة قاعدة عسكرية إسرائيلية شرقي منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".

وقالت الجماعة في بيانها إن الصاروخ "نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية".

وأشار البيان، الذي نشر على حساب المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إلى أن هذا الاستهداف جاء تضامنا مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في السابع من أكتوبر الجاري، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد، وذلك مع إحيائها الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد الجيش عن "صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن" ما أدى لإطلاق صفارات الانذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ "بنجاح".

ومنذ نوفمبر 2023، يشنّ الحوثيون الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.