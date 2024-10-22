العالم اليوم - قبل مواجهة برشلونة.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن

انتم الان تتابعون خبر قبل مواجهة برشلونة.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:28 مساءً - شارك الجناح الدولي جمال موسيالا، الغائب عن الملاعب منذ أوائل الشهر الحالي بسبب إصابة في الورك، في تمارين فريقه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء عشية مواجهة برشلونة الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأجرى بايرن مرانه الأخير الثلاثاء في مركز سابينير ستراسه قبل التوجه إلى برشلونة لخوض الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحدة للمسابقة القارية بحلتها الجديدة.

وكان موسيالا متواجدا في الحصة التمرينية التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول ومن غير المعلوم إذا كان في وضع بدني يسمح له بالمشاركة في مواجهة الأربعاء أو في جزء منها.

وتعرض موسيالا للإصابة في الثاني من الشهر الحالي خلال الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 في الجولة الماضية، وغاب عن مباراتي ألمانيا صد البوسنة (2-1) وهولندا (1-0) في 11 و14 الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وافتقد العملاق البافاري خدمات ابن الـ21 عاما في تعادله مع أينتراخت فرانكفورت (3-3) ثم فوزه على شتوتغارت (4-0) في المرحلتين الأخيرتين من الدوري المحلي الذي يتصدره فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني بفارق الأهداف أمام لايبزيغ.

وعاود موسيالا التمارين بشكل جزئي في الأيام القليلة الماضية قبل أن ينضم إلى التمارين الجماعية الثلاثاء.