العالم اليوم - الذهب يقفز إلى ذروة قياسية مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - صعدت أسعار الذهب إلى ذروة قياسية اليوم الثلاثاء مدفوعة بعدة عوامل من بينها زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب حالة الضبابية بخصوص الانتخابات الأميركية والصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2739.40 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2741.97 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2753.80 دولار للأونصة.

ويعد الذهب تحوطا في أوقات التقلبات السياسية والجيوسياسية، وصعد بأكثر من 32 بالمئة منذ بداية هذا العام، محققا مستويات قياسية متعددة.

وتزيد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة المعدن الأصفر.

وقال بيتر إيه. جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانز ميتالز "لا تزال التوترات الجيوسياسية هي المحرك الأساسي، فقبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا يزال السباق الرئاسي يبدو في حالة تعادل تام، ولذلك فإن عدم الاستقرار السياسي يحفز الإقبال على الذهب كملاذ آمن".

وأضاف "بالتأكيد إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، فقد يصل الذهب إلى 3000 دولار قبل نهاية العام أو الربع الأول من العام المقبل حسب ترجيحي"، مضيفا أن ميل العديد من البنوك المركزية الرئيسية إلى خفض أسعار الفائدة عامل آخر يقود الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 34.47 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ نهاية 2012 في الجلسة الماضية.

وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1021.45 دولار للأونصة في حين صعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1073.75 دولار للأونصة.