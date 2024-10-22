بحفلين.. علي الحجار يلتقي جمهوره الإسبوع المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الكبير علي الحجار لإحياء حفلتين في أسبوع واحد، الحفل الأول ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 غداََ الأربعاء على مسرح النافورة، أما الحفل الثاني بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

آخر أعمال علي الحجار

وكان قد أحيا النجم علي الحجار حفلاََ غنائياََ على خشبة مسرح البالون ضمن احتفالات نصر حرب أكتوبر، وحرص على الحضور كل من النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وسميرة عبد العزيز وميرنا وليد والمايسترو إيمان جنيدى.

تفاصيل حفل نصر أكتوبر

وأقيمت احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث عرض بالفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "إيد واحدة" الذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية إخراج تامر عبد المنعم، والفصل الثاني حفل الحجار، وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.