كنز يساوي ملايين الدنيا.. زيت طبيعي جبار ضعيه بهذه الطريقة وانهي على كل مشاكلك للأبد

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رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون من أقدم وأشهر الزيوت المستخدمة في مختلف الثقافات حول العالم، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتميز هذا الزيت بقيمته العالية نتيجة لجودته وعمليات الإنتاج الدقيقة التي يمر بها، مثل العصر البارد واختيار أفضل أنواع الزيتون كما أن تكاليف التصدير والشحن تساهم في ارتفاع سعره في الأسواق العالمية مما يجعله أغلى من الزيوت الأخرى في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الخصائص.

ما يميز زيت الزيتون عن باقي الزيوت

على الرغم من ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا، يمكن للأشخاص تحضيره في المنزل عبر خطوات سهلة تبدأ العملية بجمع الزيتون وإزالة نواته، ثم يهرس ليتم الحصول على معجون يتم عصره تحت ضغط قوي لاستخراج الزيت بعد ذلك، يترك الزيت لفترة قصيرة حتى يفصل عن الشوائب والماء وأخيرا، يعبأ في زجاجات نظيفة وجافة ويتم تخزينه في مكان بارد ومظلم للمحافظة على جودته.

ضرورة تصنيع زيت الزيتون في المنزل