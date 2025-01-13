رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال صيانة ورفع كفاءة المبنى الثالث بمدينة رعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 01:28 مساءً - د.محمد سامى عبد الصادق: طلاء واجهات المبنى والممرات والغرف، وصيانة شبكات الصرف والكهرباء، وتجديد دورات المياه، ودعم الحماية المدنية.

رئيس الجامعة: تحسين أوضاع المدن الجامعية على رأس الأولويات، وإدارة الجامعة اتخذت إجراءات طرح عدد من مباني هذه المدن للتجديد الشامل.

رئيس الجامعة يطمئن على إقامة طالبات المدينة ويوجه بتوفير كافة الاحتاجات المعيشية وكذلك تلبية طلبات العاملين.

د.أحمد رجب: إدارة الجامعة حريصة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل لكافة المدن الجامعية وتوفير الاحتياجات لطلابها وطالباتها.

نائب رئيس الجامعة: المدن الجامعية بجامعة القاهرة تهيئ حياة متكاملة للطلاب المغتربين والمناخ الملائم لمواصلة الدراسة فى بيئة محفزة على النجاح والتفوق.

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أعمال صيانة ورفع كفاءة المبنى الثالث بمدينة رعاية الطالبات ببولاق الدكرور، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتهيئة المدن الجامعية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

وتضمنت عمليات رفع الكفاءة طلاء واجهات المبنى والمداخل والممرات والغرف وصيانة شبكات الصرف والكهرباء وتجديد دورات المياه ودعم الحماية المدنية، فضلا غن تركيب كاميرات مراقبة، وتجديد بعض الأثاث.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، تحسين أوضاع المدن الجامعية على رأس الأولويات، مشيرا إلى اتخاذ إدارة الجامعة إجراءات طرح عدد من مباني المدن الجامعية للتجديد الشامل، بهدف توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويضمن للأسر الاطمئنان على أبنائهم، باعتبار أن المدن الجامعة ليست مجرد مكان للسكن وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

وخلال جولته الافتتاحية، التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع طالبات المدينة واطمأن على أحوال الإقامة والتغذية والخدمات المقدمة، كما اطمأن على أدائهن خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

كذلك التقى رئيس جامعة القاهرة فريق العمل بالمدن الجامعية للطالبات، وتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الشكر للمشرفات والمسئولات بالمدينة على المعاملة الحسنة التي شهدت بها الطالبات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية التابعة لها، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تحرص على تقديم كل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، كما توفر لهم المناخ الملائم لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن المبنى الثالث بمدينة رعاية الطالبات يستوعب لنحو 614 طالبة، بينما تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.