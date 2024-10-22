بهذه الكلمات.. محمد كريم يعايد كيم كاردشيان في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم العالمي كيم كاردشيان على معايدة النجمة العالمية كيم كاردشيان بمناسبة عيد ميلادها، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة كيم كاردشيان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" عيد ميلاد سعيد".



تعليقات الجمهور على منشور محمد كريم

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات :"عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بخير وصحة وسلامة وسعادة يارب العالمين، سنة سعيدة مليئة بالنجاحات"،وغيرها من التعليقات.



عيد ميلاد كيم كاردشيان

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية كيم كارداشيان والتي أكملت اليوم عامها الـ44، فهي من مواليد 21 أكتوبر 1980.

ويتابع كيم الملايين من جميع أنحاء العالم ويتساءل الكثير عن سر جمالها وأناقتها، فرغم أنها تخطت سن الأربعين إلا أنها تظهر بإطلالات شبابية ساحرة وأهم ما يميز كيم هو شعرها الذي يبدو منتعش وصحي طوال الوقت.

وكانت كيم كشفت في وقت سابق عن روتين اعتنائها بشعرها وقالت أنها تغسل شعرها مرتين فقط بالاسبوع وتحافظ عليه من خلال استخدام كريمات الترطيب بالمنزل وأكدت أنها تعتمد على تسريحة ذيل الحصان ولا تحب الذهاب لمراكز التجميل وتبعده عن أي هواء ساخن.

وعن سر رشاقتها قالت كيم في حوار سابق أنها تخضع لحميات غذائية صارمة وتحرم نفسها من الكثير من الأطعمة الداسمة والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية طوال الوقت كما أنها تمارس الرياضة لمدة ساعة يومي