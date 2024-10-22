فن ومشاهير

بعد مرور 11 عامًا على "سجن النسا"..روبي ونيللي كريم يقدمان بطولة مسلسل جديد في رمضان 2025

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القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت النجمة روبي بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعدما أن إلتقيا سويًا في مسلسل "سجن النسا" الذي تم عرضه في عام 2014.

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روبي ونيللي كريم من مسلسل سجن النسا عام 2014

نيللي كريم وروبي تستعدان لبروفات العمل 

 

وتدخل روبي ونيللي بروفات العمل الجديد خلال الفترة القادمة من أجل التحضير للعمل وبدء التصوير في أقرب فرصة حيث تجرى حاليا إختيار باقي طاقم العمل الجديد ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

آخر أعمال الفنانة روبي 

 

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة روبي هو مسلسل "حضرة العمدة" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي لعام 2022، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن إلى جانب الفنانة روبي، مثل: سميحة أيوب، صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، إدوارد، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب. 

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روبي

 

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم 

 

أما عن آخر الاعمال الدرامية التي قدمتها النجمه نيللي كريم هو مسلسل بعنوان "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات ال 15 حلقه وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم شيماء سيف، أحمد فهيم، صدق صخر، علا رشدي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد علي. 

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نيللي كريم

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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