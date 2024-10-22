‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بدء اجتماع نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي في القدس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بدء اجتماع بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.