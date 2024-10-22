نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية هذا العام.. سلمان خان مهدد بالقتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر النجم الهندي سلمان خان من أكثر نجوم بوليوود الذي يتعرض لتهديدات ومحاولات بالتقل وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها للتهديد هذا العام، حيث في مطلع العام الحالى قام شخص مجهول بمحاولة إطلاق النار عليه أثناء خروجه من منزله.

وبعد مقتل صديقه المقرب صدقي بابا الشهر الماضي من قبل إحدى العصابات قامت نفس العصابة بتهديد سلمان وهي ليست المرة الأولي، حيث يعود الموضوع إلى عام 1998 والسبب اصطاد حيوان مقدس عندهم.

آخر تهديد كان من عصابة لورانس بيشنوي اللي طالبته يدفع فدية ضخمة توصل لـ50 مليون روبية هندية، وحسب ما كشفته الصحف الهندية أن الشرطة حصلت على رسالة تهديد موجهة لسلمان من نفس العصابة، وقالوا فيها إنه لو ما دفع المبلغ المطلوب بيكون مصيره مثل صديقه.

مما دفع الشرطة الهندية لوضع فريق أمني خاص مكون من رجال شرطة مدربين، وضع نقاط تفتيش حول بيته وزادت الدوريات في المنطقة، كما قاموا بتركيب كاميرات مراقبة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أي تحركات غريبة.

آخر أعمال سلمان خان:

ويذكر أن آخر أعمال سلمان خان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهندية والعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن

ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.