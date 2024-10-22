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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بدءً من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة، خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة الحصة التصديرية لمصر منها.
وأكد الهوبي، أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
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