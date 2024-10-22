ضبط أدوية وفيتامينات مغشوشة قيمتها 10 ملايين جنيه بحوزة تشكيل عصابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المغشوشة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية" ، عاطل ) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الإتجار بها من خلال كونها مستوردة ، متخذان من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محلياً - كمية من الملصقات - مبلغ مالى) ، وبإستهداف المصنع المشار إليه، عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة).. وبإستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).

يشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالى (1,6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.