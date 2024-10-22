نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في حيفا وعدة مناطق أخرى تحذيرا من تسلل مسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فادت مراسلة RT، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينتي حيفا ونهاريا وعدة مناطق أخرى محذرة من تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة.

وفي لقطات حصرية، تظهر الطائرة المسيرة التي فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في إسقاطها وهي تحلق في سماء مدينة حيفا.

وأشارت المراسلة إلى أن الحديث يدور حول مسيرتين اخترقتا أجواء مدينة نهاريا من قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقالت القناة 12 العبرية إنه "منذ نحو 15 دقيقة الإنذارات تدوي دون توقف بسبب الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة، يقول الجيش إنه تم اعتراض بعضها، ولكن هناك طائرة واحدة على الأقل لا تزال تحلق".

وأوضح الجيش في تصريح مقتضب أنه "يجري العمل على تعقب واعتراض طائرة دون طيار تحلق فوق شمال إسرائيل".