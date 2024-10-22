بمعارك جنوب لبنان .. مقتل نائب قائد كتيبة فى لواء "ألون" الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد (احتياط) أفيرام هريف 42 سنة من دوليف، نائب قائد الكتيبة 9308 لواء ألون (228)، سقط في معركة جنوب لبنان.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب في الكتيبة 508، بصاروخ اليوم الثلاثاء، في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى، وفي نفس القصف أصيب ثلاثة جنود احتياط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة.