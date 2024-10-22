الرئيس السيسي: ندعم أى مساعٍ لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدير بلاده الدعم الروسى لمصر والجهد الذى بذلته روسيا طوال فترة رئاستها لتجمع قمة بريكس بالإضافة إلى الآليات التى عقدت خلال فترة الرئاسية الروسية للقمة، معبرا عن سعادته لمشاركة مصر بالقمة الأولى لها ببريكس.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة ثنائية، تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون بين مصر وروسيا سواء على الصعيد الثنائى وأطر التعاون متعدد الأطراف وفى مقدمته تجمع قمة بريكس ودعمنا أى مساعٍ لتحويل مواجهة التداعيات السلبية المرتبة على الأزمات الدولية.