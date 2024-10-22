نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غارة إسرائيلية على بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي شن غارة ضخمة على بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوب لبنان.

استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT اليوم الثلاثاء، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على مدينة الهرمل حي المعالي شرق لبنان.

يأتي ذلك، في وقت تشن المقاتلات الإسرائلية غارات عنيفة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الغارات الإسرائيلية مساء الاثنين على منطقة الجناح بمحيط مستشفى الحريري الجامعي، أدت إلى مقتل 13 لبنانيا وإصابة 57 آخرين.