نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لقيادة الهجوم في نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بتجهيز طاهر محمد طاهر ليتولى قيادة هجوم الفريق في مواجهة الزمالك بنهائي السوبر المصري، وذلك كإجراء احتياطي في حال غياب وسام أبو علي.

ويواجه الأهلي أزمة هجومية بعد استبعاد محمود كهربا من المعسكر لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى إصابة وسام أبو علي بشكوى عضلية.

طاهر محمد طاهر كان قد بدأ أساسيًا في مواجهة الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي السوبر، حيث سجل هدفي المباراة.

من المتوقع أن يحسم الفحص الطبي مصير مشاركة وسام أبو علي في الساعات المقبلة قبل اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الخميس القادم على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

الأهلي يشارك بصفته بطل الدوري المصري، بينما تأهل بيراميدز بصفته حامل كأس مصر، وسيراميكا حامل كأس رابطة الأندية.

الزمالك تلقى دعوة خاصة للمشاركة في البطولة بالكارت الذهبي، بناءً على التنسيق مع الشركة الراعية.