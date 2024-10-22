نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت لخوض تدريبات الكرة، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر

وتولى جوميز قيادة مجموعة في حين تولى أحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعدادًا لنهائي السوبر المصري.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة أمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.